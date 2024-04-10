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Волгоградцы предпочли восстановленные iPhone другим брендам

Телеком 10.04.2024 13:30 Реклама
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10.04.2024 13:30 Реклама


С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Волгоградской области выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг предпочтений жителей региона возглавили  гаджеты бренда Apple. Чаще всего они покупали iPhone 13 на 512 ГБ и iPhone 11 на 64 ГБ, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.
В целом по стране интерес к таким смартфонам также увеличился втрое в штуках и более чем в четыре раза в денежном выражении. Средняя цена такого аппарата составила 22 625 рублей. Рейтинг предпочтений россиян возглавили модели iPhone, несмотря на появление новых бюджетных смартфонов других брендов.
Samsung занял второе место по итогам квартала с долей 31,1%, здесь наиболее популярными моделями стали Galaxy A10, Galaxy A12 и Galaxy S20 FE. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей в 15,6%. В списке лидеров продаж этого бренда Redmi Note 9, Redmi 9C NFC и более бюджетный Redmi 9.
В целом продажи китайских смартфонов выросли в три раза. Динамичный рост, в частности, показал Infinix, появившийся в сегменте восстановленных смартфонов лишь в декабре 2023 года. По итогам первого квартала он уже вошел в топ-4 китайских брендов с долей 3,3%, уступая только Xiaomi, Huawei и Realme.
— Высокий спрос на восстановленные смартфоны во многом связан с тем, что именно на вторичном рынке можно найти флагманские модели без следов эксплуатации, с гарантией и по сниженной цене. Отмечу, что перед тем, как попасть на витрину, все принятые по программе выкупа и трейд ин смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование, — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
Фото МегаФон
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