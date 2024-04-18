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Виртуальный помощник Елена приблизилась к человеческим способностям

Телеком 18.04.2024 10:41 Реклама
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18.04.2024 10:41 Реклама


МегаФон расширил возможности голосового помощника Елена, которому доверено общение с клиентами компании. В результате замены речевых технологий на решение Salute Speech от Sber Devices процент распознавания речи Еленой увеличился до 95%.
МегаФон усовершенствовал процесс коммуникации с клиентами, улучшив систему синтеза и распознавания речи с помощью Salute Speech от Sber Devices. Скорость распознавания речи Еленой выросла на 20%, а точность понимания увеличилась до 95%. С учетом условий коммуникации (посторонние шумы, возможность различного произношения специальных терминов и названий продуктов, акцент) такой уровень понимания приближается к когнитивным способностям человека. Усовершенствованная система синтеза речи позволит управлять ударениями, интонациями, темпом, смысловыми акцентами и эмоциональной окраской информации, сообщаемой Еленой. Проводимые в процессе внедрения тесты показывают, что с новым функционалом уровень лояльности клиентов повысился на 3,5 процентных пункта. 
Помощник Елена общается с клиентами, обращающимися в Контактный центр МегаФона. Впервые была внедрена в 2014 году. Система способна ответить практически на любые вопросы относительно обслуживания, расчетов, может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию.
Модель Salute Speech была специально дообучена под особенности лексики мобильного оператора, чтобы ассистент мог лучше распознавать запросы клиентов. Кроме того, Елена получила уникальный голос из каталога Salute Speech Your Voice, который теперь является эксклюзивным для неё.
— Елена всегда была эмпатичной и могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. Мы последовательно развивали и дополняли её способности, чтобы она зазвучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто – это то, что хочет наш клиент при общении с помощником. Отлично, что внедрение речевых технологий Salute Speech от Sber Devices открывает нам новые возможности для развития продукта, — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
— Мы очень рады, что абоненты МегаФона уже в первые недели после внедрения технологий Salute Speech оценили положительные изменения в общении с Еленой. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом, я уверен, что реализованный проект — только начало нашего технологического партнёрства с МегаФоном. Платформа Salute Speech является надежным фундаментом для долгосрочного развития сервисов на основе самых современных разработок в области искусственного интеллекта. Решение все время развивается и открывает перед бизнесом все больше новых возможностей. Например, уже сейчас можно оценивать эмоции во время диалога, отслеживать уровень удовлетворенности клиентов и выявлять множество других речевых характеристик, чтобы повысить уровень клиентского сервиса, — прокомментировал Денис Филиппов, CEO Sber Devices.
Фото ПАО «МегаФон»
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560

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