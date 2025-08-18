Общество

На СВО погиб чемпион Волгоградской области по парусному спорту Алексей Рыжов

Сегодня, 18 августа, в Камышине Волгоградской области  прощаются с Алексеем Рыжовым, известным спортсменом, который погиб в зоне СВО. Жизнь камышанина оборвалась 9 августа во время выполнения боевого задания. 

Отпевание состоится в домовом храме во Имя Святой Троицы на улице Базарова. Героя похоронят с воинскими почестями.

Алексею было 35 лет. По информации «Инфокама», в молодые годы он состоял в юношеской сборной страны, был чемпионом Волгоградской области и бронзовым призером первенства России по парусному спорту. 

Был признан лучшим спортсменом Камышина в 2008 году. Под парусом в родном Камышине он в последний раз вышел на старт чемпионата страны в 2021 году.

