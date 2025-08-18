В Волгограде около 100 километров ливневок взяли на баланс

Власти Волгограда продолжают работу по обследованию ливневок и постановке их на учет в качестве имущества города. Ежедневно, с ранней весны до поздней осени, бригады МБУ «Северное» обследуют сеть ливневой канализации в разных районах Волгограда, после чего на объекты оформляется комплект документов, включая техпаспорты, которые затем передаются в органы регистрации.





Однако перед обследованием ливневок рабочим приходится выполнять комплекс трудоемких работ. Это связано с тем, что многие объекты находятся в запущенном состоянии и плохо функционируют из-за засоров. Нередко рабочие сталкиваются с тем, что колодцы ливневой канализации оказываются буквально засыпанными и закопанными.





Порой их приходится разыскивать под различными постройками. Уже после прочистки в дело вступает роботизированный комплекс, который передает информацию о состоянии сетей изнутри, технические характеристики объекта, в том числе фиксируя незаконные врезки.





С приобретением этого аппарата работа по инвентаризации сетей ливневой канализации приобрела системность и плановость. Ежегодно в учреждении составляют графики работы по обследованию ливневок в разных районах города. Подготовленный пакет документов на основании полученных параметров обследования передается для регистрации уполномоченному органу.





Проводимая работа необходима не только для оформления муниципального имущества, но и значительно облегчает поддержание объекта в рабочем состоянии и его текущий ремонт.

Напомним, долгое время ливневки в Волгограде были фактически бесхзозными. Сколько именно километров сетей были проложены под городом, каково их состояние, точно сказать было трудно. Без ревизии этого сложного, и что самое главное, скрытого под землей хозяйства, невозможно было говорить об их эффективном функционировании.<





Но самое главное, что работа эта уже началась и есть солидные результаты. На сегодняшний день обследованы и взяты на баланс уже 77 километров ливневой канализации. До конца 2025 года планируется включить в имущественную казну города еще 30 километров сетей. Учитывая протяженность города и состояние ливневок, работы специалистам хватит еще не на один год.







Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»