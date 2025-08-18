Чудом уцелел: ДТП с курьером Яндекса засняли камеры в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда курьер доставки чудом уцелел в дорожно-транспортном происшествии днем 18 августа. Ехавшего на электровелосипеде молодого мужчину вытолкнул под попутные машины сдававший назад автолюбитель. Момент происшествия зафиксировала камера дорожного наблюдения.

– Напротив дома №20 по ул. Мира водитель, управляя автомашиной Renault Logan, при движении задним ходом совершил наезд на электровелосипед, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП никто не пострадал.







Судя по кадрам, предоставленным пресс-службой Главка, сотрудник доставки после толчка вылетел на встречную полосу и упал. К счастью, водители, следовавшие в попутном направлении, успели притормозить, что помогло избежать более тяжких последствий.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области