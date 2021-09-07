Самолет из Москвы из-за неполадки кружил над Волгоградом

Происшествия 07.09.2021 14:10
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07.09.2021 14:10
Рейс из Москвы смог приземлиться в аэропорту Волгограда с повторного захода из-за некорректной работы ILS (инструментальной системы посадки). Как сообщает Телеграм-канал AVIAINCIDENT, это случилось накануне днем с самолетом авиакомпании "Победа".
Экипаж Boeing 738 доложил о некорректной работе системы. Командир воздушного судна принял решение уйти на второй круг. Повторный заход был выполнен и посадка прошла благополучно.
На борту находилось 185 пассажиров и 6 членов экипажа.
Фото из архива "Высоты 102"
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