В Волгограде основательно взялись за переработку автомобильных шин

Только за прошлую неделю было собрано и направлено в переработку 42 тонны отработанных автомобильных шин, которые доживали свой век на улицах в частном секторе и во дворах многоквартирных домов в Волгограде. Это стало возможно в рамках трехстороннего соглашения между облкомприроды, мэрией и Волжским регенератно-шинноремонтным заводом. В результате стороны договорились собирать и перерабатывать использованные автомобильные шины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, ежегодно только в Волгоградской области скапливается порядка 10 тысяч использованных шин. «Их большая часть размещена в промзонах и на улицах жилого сектора. Ликвидация таких стихийных завалов - одна из главных задач этого года», - подчеркнули в мэрии.





На днях на территории Дзержинского района была обнаружена очередная свалка шинных отходов, которую власти решили вывезти на переработку. Журналистов пригласили посмотреть, как происходит этот процесс, начиная от сбора шин, заканчивая их превращением в нужные материалы. «Этим делом мы решаем две задачи - очищаем территории и вовлекаем полезные свойства этих шин во вторичное производство», - рассказал начальник отдела облкомприроды Алексей Сергеев. На территории свалки в Дзержинском районе рабочие собрали и погрузили в машину более 100 штук шин, которые перевезли на производственную площадку в Волжский для дальнейшей переработки.

Волжский завод является крупнейшим переработчиком резины в России. Он способен в год перерабатывать около 40 тысяч тонн ценного вторичного ресурса. Директор перерабатывающего завода Евгений Коротков рассказал и показал, как происходит переработка резины. «Сначала мы измельчаем и очищаем покрышки от металла. На выходе мы получаем мелкую резиновую крошку. Позже данную крошку мы превращаем в пластилин, который закатываем в рулон», - объяснил Евгений. Затем продукт обрезают на равные части и обсыпают тальком во избежание склеивания. «После всех этапов продукт готов к продаже. Из нашего материала в дальнейшем делают не только покрышки для автомобилей, но и противоскользящий настил для детских площадок нашего города», - рассказал директор.

Сбор старых шин планируют организовать не только в Волгограде и Волжском, но и во всех крупных населенных пунктах региона, чтобы отправлять их на переработку в Волжский. Уже 8 муниципальных образований Волгоградской области готовы организовать сбор как минимум 70-ти тонн автопокрышек.