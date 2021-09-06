Готовилась к выписке: женщина выпала из окна ковидного госпиталя в Волгограде

Происшествия 06.09.2021 12:03
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06.09.2021 12:03
Стали известны обстоятельства гибели женщины, которая проходила лечение в больнице №12 Волгограда, оборудованной под ковидный госпиталь. В волгоградском облкомздраве пояснили, что 53-летнюю женщину должны были уже выписать на этой неделе в связи с улучшением состояния. Накануне трагедии, заверили в ведомстве, она чувствовала себя удовлетворительно и уже не нуждалась в кислороде. Пациентка, утверждают в облкомздраве, не находилась в подавленном состоянии, вела себя спокойно, каких-то пугающих мыслей не высказывала. Что произошло утром накануне – выясняет следствие. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимыми – спасти ее не удалось.
Напомним, это уже далеко не первый случай, когда пациентов ковидных госпиталей в Волгограде находят мертвыми под окнами больниц.
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