Общество

«Им бы еще жить и жить»: трагически погибших братьев-спортсменов хоронят в Волгограде

Общество 03.09.2021 11:10
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03.09.2021 11:10



Сегодня в Волгограде в последний путь провожают двух братьев Виктора и Валерия Костюк, которые в конце августа возвращались с соревнований и попали в страшное ДТП. Как сообщает ИА "Высота 102", церемония прощания состоялась на Димитриевском кладбище в Дзержинском районе. Проститься с молодыми людьми, чья жизнь оборвалась так внезапно, пришли сотни людей - друзья, коллеги и все, кто знал братьев. 

Молодые люди работали инструкторами тренажерного зала, спорт был их профессией. Жуткое ДТП с цементовозом, в котором погибли Виктор и Валерий Костюк и еще двое их приятелей - Табриз Исмаилов и Аманат Хамзин, произошло утром 31 августа на 717 км автодороги Р-22 "Каспий" в Новоаннинском районе. Иномарка, за рулем которой находился 31-летний фитнес-тренер, мастер спорта по рукопашному бою и жиму лежа Виктор Костюк совершила лобовое столкновение с грузовиком "МАН" с полуприцепом. В результате скончались четверо - водитель и 25-летний, 26-летний, 24-летний пассажиры легковушки. 57-летнего водителя цементовоза госпитализировали. 

Тогда сообщалось, что водитель автомобиля "Toyota Camry" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло смертельное столкновение с цементовозом. 
Братьев похоронят сегодня на кладбище в Краснооктябрьском районе.


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