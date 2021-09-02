Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos в Волга-Раст

Кроссовер оснащен широким набором электронных ассистентов водителя, цифровой приборной панелью, обновленной мультимедийной системой с экраном диагональю в 10 дюймов. Атмосферная подсветка салона в 10 цветах, харизматичный внешний вид и это, далеко не все, что можно сказать о Volkswagen Taos.
Мероприятие пройдет 11-13 сентября в официальном дилерском центре Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом кургане.
Вас будет ждать потрясающая праздничная атмосфера:
• Авторская кухня
• Парфюмерный мастер-класс
• Нумеролог
• Детский аниматор
• Конкурсы и подарки
• Тест-драйв на Volkswagen Taos
Volkswagen Taos-выезжай за рамки!
Зарегистрируйтесь на мероприятие на сайте
или по тел.: +7 8442 55 22 55