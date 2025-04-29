Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Волгоград





Утром 29 апреля из Беларуси в Волгоград вылетел президент Александр Лукашенко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого», глава союзного государства вместе с президентом Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании международного форума «Великое наследие — общее будущее».

В пресс-службе белорусского лидера также подтвердили, что он отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, уточнив, что в Волгограде Александр Лукашенко, помимо деловой программы, примет участие в памятных мероприятиях. В частности, запланировано возложение цветов в историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.

Кроме того, в городе-герое также пройдёт отдельная встреча двух президентов, на которой главы России и Беларуси обсудят вопросы развития двухсторонних отношений, а также международную повестку.

Фото из архива пресс-службы президента Белоруссии