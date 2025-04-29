Володин восхитил подписчиков видеокадрами с Мамаева кургана





В Волгограде 29 апреля стартует второй день международного форума «Великое наследие – общее будущее», в котором принимают участие представители 20 иностранных государств, а также российские политики. В том числе, напомним, накануне вечером в город-герой Волгоград прибыл спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Председатель парламента, сообщает ИА «Высота 102», стал одним из зрителей лазерного шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Восхитительными кадрами Вячеслав Володин поделился с подписчиками в Telegram.





– В городе-герое Волгограде на Мамаевом кургане в рамках Международного форума «Великое наследие — общее будущее», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, была показана световая инсталляция «Свет Великой Победы». Вы также сможете увидеть «Свет Великой Победы» своими глазами, посетив Волгоград в период с 7 по 9 мая, – написал председатель Государственной думы РФ на своей странице в социальной сети.

Опубликованное Вячеславом Володиным видео собрало тысячи лайков и сотни позитивных откликов подписчиков. Интересно, что в комментариях многие высказались за то, чтобы вернуть городу-герою название Сталинград.

Напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» накануне также побывали на Главной высоте России. Видеокадры с мероприятия информагентство опубликовало накануне вечером.

Сегодня в Волгограде примут участие в пленарном заседании президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Глава российского государства также планирует встретиться встретиться с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Видео: Вячеслав Володин / t.me

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»