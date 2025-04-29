



Оператор представляет первый вклад «Другие правила Т2», названный в честь оператора. Клиенты T2 могут оформить вклад под 27% годовых в МОРСКОМ БАНКЕ. Срок вклада – 31 день, пополнить счет можно через Систему быстрых платежей. Абоненты T2 могут оформить договор на платформе «Финуслуги» дистанционно, для этого не обязательно быть клиентами банка.

Необходимая сумма для вклада варьируется от 100 до 700 тысяч рублей – без пополнения, снятия и возможности пролонгации. Внести денежные средства нужно единовременно, не позднее 7 рабочих дней с момента подачи заявления на открытие.Общий срок вклада – 31 день.

Для оформления необходимо зайти в раздел «Финсервисы» в приложении Т2, нажать «Вклады» и выбрать «Другие правила Т2» от МОРСКОГО БАНКА, после чего произойдет автоматический переход на платформу «Финуслуги». Пополнить вклад можно через Систему быстрых платежей.

После закрытия вклада деньги будут переведены на кошелек «Финуслуг», за вывод средств комиссия не списывается. У клиента может быть не более одного действующего вклада «Другие правила Т2», открытого в МОРСКОМ БАНКЕ.

Предложение доступно по всей России до 28 мая 2025 года, предложение доступно исключительно новым пользователям «Финуслуг».

Фото: Т2

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