«У нас карантин»: волгоградка разыскивает пропавшие деньги после оплаты долга судебным приставам





В неприятной ситуации оказалась жительница Волгограда Елена Викторовна Плотникова. После оплаты долга за коммунальные услуги ее деньги… пропали. А сама она так и осталась должницей.

Как рассказала ИА «Высота 102» Елена Викторовна, за комнату в общежитии, расположенном в одном из зданий в переулке Аэропортовский, она не платила из-за семейных обстоятельств. «Я как раз разводилась с мужем, пока его выписывала, накопился долг. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, с моей карты даже сняли пять тысяч рублей. Но в феврале этого года я выплатила оставшуюся сумму – около 50 тысяч рублей. У меня был шок, когда увидела, что в платежках по-прежнему числится задолженность – такая же, какая и была до того, как я погасила долг», - рассказала женщина.

Елена Викторовна пришла в надежде выяснить, куда же делись ее деньги, в ИВЦ ЖКХ и ТЭК. «Там мне подтвердили, что я по-прежнему должна за коммунальные услуги. И предложили обратиться в фирму «Вектор». Я удивилась – при чем тут эта фирма, если исполнительное производство возбуждали судебные приставы? Потом только увидела в платежке, которую мне дал судебный пристав, название фирмы «Вектор» - она почему-то числилась получателем. В ИВЦ ЖКХ и ТЭК мне посоветовали съездить на улицу Героев Тулы, 1, где эта фирма якобы и находится, чтобы узнать, где мои деньги», - едва не плачет пожилая женщина.

Однако на улице Героев Тулы, 1 Елена Викторовна эту фирму не обнаружила. «Там ангары, где ремонтируют машины, про «Вектор» рабочие ничего не слышали. Я поехала на другой адрес, указанный в платежке, полученной в службе судебных приставов – на ул. Коммунистическую, 50. Но и там «Вектора» нет. Охранник сказал, они разорились и съехали еще год назад», - рассказывает потрясенная волгоградка.





Попытки прояснить ситуацию в Краснооктябрьском отделе судебных приставов для Елены Викторовны не увенчались успехом. «Я попросила предоставить мне чек, что мои деньги действительно были переведены «Вектору» или что этот «Вектор» их получил. Но мне отказали, сказали, что у них карантин. Где мне искать эту фирму? И почему мои деньги были направлены на их счет?», - на эти вопросы Елена Викторовна Плотникова не может найти вопросы.

Между тем, из открытых данных следует, что основным видом деятельности ООО «Вектор» является деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитных историй. Юридический адрес фирмы – ул. Героев Тулы, 1, пом.1 – именно там Елена Викторовна безуспешно пыталась разыскать тех, кому она перевела деньги, но осталась со старыми долгами.

Елена Викторовна – уже немолодая женщина, она моет полы в подъездах от управляющей компании. «Для меня 50 тысяч рублей – это очень большие деньги, с моей зарплатой в 12 тысяч рублей мне надо работать почти полгода, чтобы их накопить. Где теперь искать мои деньги, если я не могу найти этот самый «Вектор», а в службе судебных приставов мне ничего толком объяснить не могут, я не знаю», - говорит расстроенная пенсионерка.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в УФССП по Волгоградской области с просьбой пояснить, какие отношения связывают службу судебных приставов с ООО «Вектор» и не является ли данная структура посредником в процессе взыскания долгов с населения. Также мы просили разъяснить ситуацию, в которую попала Елена Викторовна Плотникова и возможные пути решения возникшей проблемы. В отведенный законом о СМИ срок ответ из УФССП получен не был.

Елена Викторовна Плотникова собирается обратиться с заявлением в правоохранительные органы и прокуратуру – может, силовикам удастся найти концы в этой запутанной истории и разыскать и неуловимую фирму, и пропавшие деньги пенсионерки.

Когда материал был опубликован, редакция ИА «Высота 102» получила комментарий из УФСПП по Волгоградской области от главного специалиста-эксперта по взаимодействию со СМИ управления Надежды Зотовой, в котором сообщалось, что так как редакция информагентства не является стороной исполнительного производства, а также на основании закона о персональных данных, предоставить информацию о ходе исполнительного производства в полном объеме ИА «Высота 102» невозможно. Вместе с тем, подчеркивается в ответе, УФСПП по Волгоградской области не имеет договорных отношений с ООО «Вектор». В соответствии с законом об исполнительном производстве взыскателем является гражданин или организация, в интересах которой выдан исполнительный документ. Взыскателем по данному исполнительному производству является ООО «Вектор». Определение о замене стороны исполнительного производства было принято мировым судьей судебного участка №100 Краснооктябрьского района от 4 июня 2018 года. Сведениями о профессиональной деятельности ООО «Вектор» в УФССП по Волгоградской области не располагают, поясняется в документе. Также в ответе на редакционный запрос указывается, что исполнительное производство на данный момент окончено, а денежные средства перечислены взыскателю. На этом основании участие в исполнительном производстве УФССП по Волгоградской области также окончено.



