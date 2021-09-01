В Волгоградской области дорожают овощи

Общество 01.09.2021 11:20
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01.09.2021 11:20
В Волгоградской области стали дорожать овощи. Больше всего повысились цены на свежие помидоры – более, чем на 8%, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Средняя цена томатов сегодня составляет 58 рублей за килограмм. Огурцы стали дороже на 7% - 51,39 рублей за кг. Всего лишь на 0,74% снизилась стоимость капусты (40,43 рубля за кг). Однако капуста с начала лета уже подорожала в два раза. Растет в цене и картофель – теперь средняя стоимость этого популярного продукта питания составляет 32,57 рубля за килограмм, что выше на 5,14% по сравнению с предыдущей неделей. Понемногу стала подниматься цена и на морковь - рост за неделю составил 2% (38,43 рубля за кг). На 1% подорожал лук - до 25,83 рубля.
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