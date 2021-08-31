Школьники узнают о правилах поведения в период коронавируса в игровой форме

Здравоохранение 31.08.2021 16:56
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31.08.2021 16:56
Ученые Волгоградского государственного медицинского университета разработали проект, направленный на популяризацию правильного поведения в период пандемии. Детская настольная игра «СТОП ВИРУС PRO» позволит в игровой, доступной форме донести до детей важную информацию о коронавирусе и соблюдении гигиенических правил и норм.
«Мы задумались о том, что в период пандемии, во время проведения кампании по информированию населения о профилактических мерах были упущены из внимания дети и подростки, и решили восполнить этот пробел. Но рассказать детям о пандемии нужно на их языке. Лучше всего для этого подходит формат игры», – рассказала один из авторов разработки доцент кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ Ирина Днепровская.
В разработке приняли участие сотрудники кафедры экономики и менеджмента Института общественного здоровья и кафедры общественного здоровья и здравоохранения института НМФО ВолгГМУ.
Над проектом работали и студенты, которые сняли специально для проекта ряд информационных роликов, которые встроены в формат игры.
«Нашей разработкой уже заинтересовались детские организации, в том числе медицинские, отметившие ее актуальность и пожелавшие использовать ее в своих обучающих мероприятиях. Надеемся, что «СТОП ВИРУС PRO» понравится маленьким потребителям и получит их положительный отклик в виде сформированных правильных поведенческих навыков», – отметила заведующий кафедрой экономики и менеджмента ВолгГМУ Светлана Соболева.
Планируется использовать продукт при проведении профориентационных и профилактических акций со школьниками.
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