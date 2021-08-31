Экономика

На волгоградских АГЗС закончился газ

Экономика 31.08.2021 19:32
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31.08.2021 19:32


Как минимум на двух АГЗС в Волгограде и Волгоградской области пропал сжиженный углеводородистый газ (СУГ). Газомоторного топлива нет на заправках на улице Рокоссовского, 175 и на трассе «Каспий» в Городищенском районе, сообщает ИА «Высота 102». Сотрудники обеих станций пояснили, что поставки планируются только к концу текущей недели.
Между тем, ФАС России совместно с Минэнерго рекомендовали крупным производителям СУГ перераспределить поставки с экспорта на внутренний рынок. Это позволило бы удовлетворить растущий в летний период спрос, не допустить дальнейшего роста цен на газ и его дефицита. Об этом информагентству сообщили в Волгоградском УФАС в ответ на редакционный запрос.
В письме ведомства также сообщается, что региональное управление зафиксировало повышение розничных и мелкооптовых цен на сжиженные углеводородистые газы на 26,4%. Такие антимонопольщики приводят по результатам мониторинга с 1 января по 22 августа 2021 года. Рост стоимости газомоторного топлива на АГЗС объясняется повышением оптовых цен на 67,3%.

Чем обусловлено подорожание газа у поставщиков, региональное управление пояснить не может. «Контроль за оптовыми отпускными ценами заводов-производителей СУГ (закупочными ценами на СУГ) осуществляет центральный аппарат ФАС России», – говорится в официальном ответе Волгоградского УФАС.
О резком повышении цен на АГЗС Волгоградской области жители региона заговорили в начале августа. Стоимость литра СУГ на некоторых заправках поднялась до 35 рублей и в среднем по Волгограду превышает 30 рублей. Цены продолжают расти еженедельно: с 19 по 26 августа литр газа подорожал на одной из АГЗС на 1,10 рублей. Между тем, по словам волгоградцев, с января по август пропан-бутан стоил на заправках 25 рублей. Прошлым летом автомобилисты могли заправиться по 20 рублей за литр СУГ.

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