На волгоградских АГЗС закончился газ





Как минимум на двух АГЗС в Волгограде и Волгоградской области пропал сжиженный углеводородистый газ (СУГ). Газомоторного топлива нет на заправках на улице Рокоссовского, 175 и на трассе «Каспий» в Городищенском районе, сообщает ИА «Высота 102». Сотрудники обеих станций пояснили, что поставки планируются только к концу текущей недели.

Между тем, ФАС России совместно с Минэнерго рекомендовали крупным производителям СУГ перераспределить поставки с экспорта на внутренний рынок. Это позволило бы удовлетворить растущий в летний период спрос, не допустить дальнейшего роста цен на газ и его дефицита. Об этом информагентству сообщили в Волгоградском УФАС в ответ на редакционный запрос.

В письме ведомства также сообщается, что региональное управление зафиксировало повышение розничных и мелкооптовых цен на сжиженные углеводородистые газы на 26,4%. Такие антимонопольщики приводят по результатам мониторинга с 1 января по 22 августа 2021 года. Рост стоимости газомоторного топлива на АГЗС объясняется повышением оптовых цен на 67,3%.





Чем обусловлено подорожание газа у поставщиков, региональное управление пояснить не может. «Контроль за оптовыми отпускными ценами заводов-производителей СУГ (закупочными ценами на СУГ) осуществляет центральный аппарат ФАС России», – говорится в официальном ответе Волгоградского УФАС.