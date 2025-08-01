Экономика

Новую тенденцию на рынке новостроек зафиксировали в Волгограде

Экономика 01.08.2025 07:22
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01.08.2025 07:22


Цены на новое жилье в Волгограде продолжили снижение на фоне роста объема предложений. По данным Яндекс Недвижимость: в Волгограде цены на новостройки продолжают снижаться на фоне роста объема предложений.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июле в областном центре медианная цена квадратного метра в новостройках составила 130 000 рублей, что на 0,5% ниже, чем месяцем ранее. Объем доступных предложений в этом сегменте увеличился на 5,4% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 5,9 млн рублей, а медианная площадь — 44,8 кв. м.

Тенденцию снижения цен на первичное жилье на фоне роста предложений эксперты объясняют началом цикла падения ставок банком России, что традиционно стимулирует интерес к рынку недвижимости. 

- Покупатели находились в ожидании смягчения денежно-кредитной политики, а застройщики корректировали свои ценовые стратегии для поддержания спроса. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости, - сделали оптимистичный прогноз эксперты.

Фото V102.RU (архив)

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