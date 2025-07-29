Экономика

В Волгограде оживился рынок вторичного жилья из-за роста скидок

Экономика 29.07.2025 21:15
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29.07.2025 21:15


В Волгограде зафиксировано оживление на рынке вторичного жилья. Это связано с тем, что продавцы охотнее идут на скидки и увеличивают дисконт, проявляя готовность к торгу. Такую тенденцию зафиксировали аналитики Яндекс Недвижимость. 

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за второй квартал 2025 года в российских мегаполисах срок активности объявления о продаже готовой квартиры на вторичном рынке (так называемой экспозиции) сократился на 2,7% — до 108 дней. Это первое снижение за последние полтора года. На протяжении 2024 года срок экспозиции лишь увеличивался. 

В Волгограде во втором квартале 2025 года срок экспозиции готовой квартиры сократился на 1% до 135 дней. При этом собственников, готовых к скидкам, стало больше: если в первом квартале доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 59,1%, то во втором квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 65%. Для объявлений, где собственники повышают цену, напротив, снизилась на 4% (с 11,3% в первом до 7,3% во втором квартале). Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры во втором квартале 2025 года составил 5,4%, тогда как в первом квартале этот показатель был 4,6%, что говорит об увеличении скидок на готовые квартиры. Это одно из самых заметных увеличений дисконтов среди всех миллионников. 

Также продавцы стали чаще снижать цены. Если начале 2025 года средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по миллионникам составлял 4,6%, на второй квартал 2025 года скидки достигли 5%. В топ-5 по размеру средней скидки оказались Краснодар, Красноярск, Волгоград и Челябинск (по -5,4%) и Воронеж (-5,2%).


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