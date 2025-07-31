Экономика

В Волгоградской области резко подорожали бензин и дизель

Экономика 31.07.2025 08:57
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31.07.2025 08:57


В Волгоградской области за минувшую неделю снова подорожало автомобильное топливо. Причем рост цен оказался значительнее, чем на предыдущей неделе. 

Больше всего выросли цены на АИ-95 – до 64,87 рубля за литр. Подорожание составило сразу 30 копеек. Стоимость АИ-92 увеличилась на 28 копеек (58,47 рубля).

Неизменными остались цены на элитный бензин, АИ-98, но они и так уже давно держатся на высокой планке – 85,25 рубля. Дизтопливо также стало дороже на 11 копеек. Теперь литр солярки стоит в среднем на волгоградских заправках 68,62 рубля. 

Ранее сообщалось, что правительство РФ распространило временные ограничения на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов. В кабмине уверяли, что такое решение приняли  для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ. 

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