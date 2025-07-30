Банк РФ: отдых волгоградцев на Черноморском побережье подорожал на 14%





Цены в Волгоградской области в июне выросли немного сильнее, чем в целом по стране, но годовая инфляция осталась ниже. Такие данные сообщили в волгоградском отделении банка РФ. Рост цен произошел в основном в сфере санаторно-оздоровительных услуг, так как летом традиционно возрастает спрос на отдых в регионе. С другой стороны, в области более ощутимо, чем по стране, подешевела плодоовощная продукция. Аналитики отметили, что Волгоградская область традиционно является одним из ведущих регионов по производству овощей открытого грунта. В области набирает обороты их уборка, а темпы сбора опережают прошлогодние.

Годовая инфляция в регионе замедлилась и осталась ниже, чем по России в целом. За 12 месяцев в Волгоградской области не так сильно подорожали продовольствие и услуги. В частности, заметнее всего подешевели яйца, в то же время меньше выросли цены на медицинские услуги. При этом больше, чем по стране, увеличились цены на непродовольственные товары. Например, средства связи подорожали, в то время как по России они снизились в цене за последний год.

Из продуктов заметнее всего в области прибавили в цене мясопродукты, в большей степени свинина и мясные полуфабрикаты, а также сыр. Это связано с увеличением расходов на комбикорма и ветпрепараты, а также на сырье и запчасти для оборудования.

В сфере непродовольственных товаров особых изменений в сегменте цен не произошло. Продолжили дешеветь импортные товары. Кроме того, произошло охлаждение потребительского кредитования на товары длительного пользования - на тенденцию повлияло также укрепление рубля. В то же время наблюдался рост цен на топливо. Это связано со снижением выпуска нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом из-за пересмотра производственных планов на местных предприятиях. К тому же, летний период традиционно характеризуется повышенным спросом на топливо. Накопленным итогом бензин за 12 месяцев подорожал на 11,17%.

Что касается сферы услуг, то помимо роста цен на санатории и гостиницы, выросла стоимость поездок на Черноморское побережье. Впрочем, утверждают аналитики, не так сильно, как в предыдущем месяце. За год цены на услуги в сфере зарубежного туризма увеличились на 1,61%, а на отдых на Черноморском побережье России – на 14,08%. В салонах красоты также продолжают поднимать цены на свои услуги. А вот походы в кинотеатры стали дешевле. Это произошло в том числе из-за перехода аудитории на домашний просмотр фильмов благодаря онлайн-сервисам.