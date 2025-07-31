Экономика

«Мы всегда открыты к диалогу»: в УФНС по Волгоградской области рассказали, как избежать банкротства

Экономика 31.07.2025 16:42
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31.07.2025 16:42


В Волгоградской области за 5 лет совокупная задолженность налогоплательщиков снизилась на 14,2 млрд рублей и сегодня составляет порядка 15,2 млрд рублей. За последние 3 года количество должников по налоговым платежам снизилось в 2 раза. Как сообщила ИА «ВолгаПромЭксперт» заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Альфия Дербенцева, такая динамика объясняется активной работой с налогоплательщиками, индивидуальным подходом и широким использованием электронных сервисов.

- Мы не просто взыскиваем долги, а стремимся найти пути решения — помочь людям и бизнесу сохранить стабильность и выйти из сложной ситуации, - считает замруководителя УФНС.

Налоговая задолженность, напомним, образуется в случае неоплаченных в срок налогов, взносов, пени и штрафов.

- На едином налоговом счете в этом случае образуется отрицательное сальдо. Сначала ФНС направляет требование об уплате с установленным сроком. Если должник не реагирует — начинаются меры взыскания: списание средств со счетов, арест имущества. В случае с физическими лицами действия возможны только на основании судебного решения, - поясняет Альфия Дербенцева. - Закон предусматривает возможность получить отсрочку или рассрочку. Это позволяет восстановить платежеспособность налогоплательщика. Например, в первом полугодии 2025 года мы уже приняли 10 положительных решений о предоставлении рассрочек на сумму 68,8 млн рублей. С 2023 года таких решений согласовано 74, на общую сумму около 500 млн рублей. Мы заинтересованы в том, чтобы дать должникам возможность рассчитаться, а не доводить до банкротства.

Альфия Дербенцева напомнила, в каких случаях налоговая может инициировать процедуру банкротства.

- В соответствии с действующим законодательством, если юридическое лицо в течение трех месяцев не платит долги на сумму от 2 млн руб., а физическое — от 500 тысяч, мы вправе обратиться в суд. Причем в случае с физлицами это возможно только при наличии вступившего в силу судебного акта. Но подчеркну: такие случаи крайне редки. На июль 2025 года доля заявлений ФНС в общем количестве дел о банкротстве составляет всего 1,39 процента. Год назад эта цифра была чуть выше — 1,62 процента.

В УФНС отмечают, что всегда заинтересованы в том, чтобы решить ситуацию с должником и избежать процедуры банкротства. Это можно сделать и в том случае, если долг уже накопился.

Во-первых, долг можно погасить до начала процедуры банкротства. Во-вторых, можно заключить мировое соглашение с налоговой службой и погасить долг в рассрочку — в течение года равными частями. Главное условие — предоставить залог или банковскую гарантию на сумму долга. В первом полугодии 2025 года нами заключены мировые соглашения на сумму более 85 млн руб., а за 2024 год таких соглашений было на 173 млн рублей, - сообщила собеседница агентства.

В случае, если банкротства не удается избежать, то тогда запускаются уже другие механизмы, установленные действующим законодательством.

- Если мы говорим о введении процедуры конкурсного производства, то арбитражным судом в деле о банкротстве утверждается арбитражный управляющий, который проводит анализ финансового состояния, инвентаризацию имущества, оценку его рыночной стоимости и торги по продаже имущества должника, взыскивает дебиторскую задолженность. Также арбитражный управляющий проводит анализ совершенных должником в преддверии банкротства сделок и в случае выявления оснований для их оспаривания, подает соответствующее заявление в арбитражный суд. Поступившие денежные средства распределяются между кредиторами в соответствии с установленной Законом о банкротстве очередностью и после проведения этих мероприятий судом решается вопрос о завершении или прекращении производства по делу. Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника, - поясняет Альфия Дербенцева. - Здесь хотелось бы сказать о том, что существует уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве, фиктивное и преднамеренное банкротство. Так, например, сокрытие имущества при наличии признаков банкротства, совершение действий, которые привели лицо к банкротству, заведомо ложное объявление лица банкротом уголовно наказуемы в соответствии со статьями 195-197 УК РФ. С начала 2024 года нами выявлено и передано правоохранительным органам 7 материалов, содержащих сведения о наличии преступления по статьям 195-197 УК РФ.

По завершении процедуры банкротства и ликвидации предприятия, налоговые органы также вправе взыскать задолженность.

- В этом случае, как и в ходе процедуры банкротства, так и после ее прекращения, мы можем привлечь к ответственности контролирующих должника лиц — например, руководителей или учредителей, а также тех лиц, которые получили выгоду из незаконного поведения руководителей и учредителей. Это возможно, если выяснится, что они нарушили закон: например, не исполнили обязанность по подаче заявления о признании банкротом, если полное погашение требований кредиторов стало невозможным вследствие их действий или бездействия: совершены вредоносные сделки, не переданы документы и имущество должника арбитражному управляющему, требования возникли в результате совершения преступления, административного или налогового правонарушения. В первом полугодии 2025 года мы подали по таким основаниям заявлений на 34 млн руб., в 2024 году — на 57 млн рублей. Поступления в результате привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в рамках и вне рамок дел о банкротстве по состоянию на июль составили 116 млн рублей, - рассказала замруководителя УФНС.

Альфия Дербенцева отмечает, что в случае передачи бизнеса другому лицу избежать ответственности и уйти от долгов не получится.

—  Так называемый «перевод бизнеса» — одна из схем уклонения от уплаты налогов, когда после или во время проведения налоговой проверки, установившей факты недобросовестного поведения налогоплательщика по не исчислению налогов, деятельность переводится на зависимое лицо, не имеющее задолженности, а прежнее предприятие «бросают» с долгами. В таких случаях мы подаем иск к новому бизнесу, - говорит Альфия Дербенцева. - Только в первом полугодии 2025 года направлено 19 исков на 714 млн руб., а в 2024 году — 11 исков на 305 млн рублей. Но и даже на этой стадии можно урегулировать конфликт, чтобы не блокировать счета и имущество, заключив мировое соглашение.

Налоговые органы, по словам замруководителя УФНС по региону, всегда идут на контакт с должниками.

Мы не просто охотно идем — мы инициируем диалог. Встречаемся лично, консультируем по телефону, используем электронные сервисы. Проводим комиссии с участием должников. Только за первое полугодие 2025 года таких комиссий было 57, на них пригласили свыше 1,3 тыс. человек и организаций. В результате в досудебном порядке была урегулирована задолженность на сумму более 1,8 млрд рублей, - сообщила Дербенцева.

По ее словам, свой наболевший вопрос налогоплательщик всегда может решить, в том числе и дистанционно, с помощью сервисов на сайте ФНС. В их числе «Интерактивный помощник в получении рассрочки»;  сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС»; «Информирование о задолженности» и «Уплата налогов и пошлин», личные кабинеты для всех категорий налогоплательщиков. Также узнать о сумме налоговой задолженности и оплатить её можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и с помощью портала Госуслуг.

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