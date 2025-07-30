Экономика

В Волгоградской области растет спрос на свадебные услуги

Экономика 30.07.2025 13:20
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30.07.2025 13:20


Жители Волгоградской области начали заранее готовиться к сезону свадеб. В этом году интерес к интернет-ресурсам об организации важного в жизни праздника, а также к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился в регионе на 20% в сравнении с первой половиной прошлого года. Причём рост показателей начали фиксировать уже с января. В то же время заметно растёт число оплат на необходимые для свадьбы услуги и товары. Тенденцию выявило совместное исследование МегаФона и ВТБ.

По данным исследования, в прошлом году всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в мае. В этом же сопоставимо высокие цифры отмечают уже с января, а с апреля активность взлетает ещё на 1,3 раза и сохраняется по июль. При этом будущие невесты и женихи региона чаще всего ищут полезную информацию по средам и четвергам. Вероятно, чтобы в выходные уже встретиться с нужными специалистами и приобрести необходимые товары.

С начала года растет и количество платежей за свадебные услуги. Так, в салонах красоты в период с января по июнь 2025 года в регионе совершили более 74 тысяч покупок на общую сумму свыше 106 млн рублей. По сравнению с прошлогодними тратами количество транзакций увеличилось на 65%, а сумма – на 89%. Средний чек вырос на 15% в сравнении с 2024 годом – до 1 435 рублей.

В цветочных салонах в тот же период жители региона провели почти 115 тыс. транзакций на общую сумму свыше 153 млн рублей. Это в два раза больше по количеству и более чем в два раза по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Размер среднего чека – 1 338 рублей, что на 11% превышает показатель прошлого года.

В ювелирных салонах Волгоградской области волгоградцы потратили почти 136 млн рублей, совершив более 11,5 тысяч оплат. Это на 34% больше по объему средств и на 24% по количеству, чем годом ранее. Средний чек при этом вырос на 8% и составил 11 763 рубля.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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