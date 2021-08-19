Общество

Оставили в дураках: в Волгоградской области взлетели цены на газ

Общество 19.08.2021 11:33
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19.08.2021 11:33


Потребители газа, пользующиеся услугами АГЗС в регионе, шокированы ростом цен на этот вид топлива. Как рассказали ИА «Высота 102», волгоградцы, это стало особенно заметно в последнее время. «Еще несколько дней назад на заправках газ стоил 27 рублей. Сегодня – уже почти 31 рубль. Подорожание – четыре рубля. Если топливо будет дорожать такими темпами, то скоро цена сравняется с бензином АИ-92. Ура, товарищи!», - иронизируют жители региона. 

Корреспонденты ИА «Высота 102», объехавшие несколько АГЗС в Волгограде, также зафиксировали новые ценники на газомоторное топливо. Так, на заправках в районе «Ашана» на проспекте Университетский газ стоит 30 рублей 97 копеек, у Мамаева кургана – 29 рублей 20 копеек. Но на звание «чемпионки» по цифрам на ценниках вполне может претендовать заправка, расположенная на остановке «Газовая» - здесь топливо продается по 35 рублей. При этом жители Волгоградской области утверждают, что в некоторых районах региона и вовсе продают газ за 37 рублей. 

По словам волгоградцев, еще в начале года цены на этот вид топлива в регионе варьировались около 25 рублей. А прошлым летом было и вовсе 20 рублей. При этом, негодуют жители региона, когда несколько лет назад власти вовсю рекламировали переход транспорта на компримированный газ, одним из аргументов была как раз низкая стоимость этого вида топлива. «Многие им поверили и переоборудовали машины под газ, не пожалев на это денег. А теперь мы остались в дураках – газ, судя по всему, скоро будет стоить, как бензин», - возмущаются волгоградцы. 

Ранее федеральные СМИ сообщали, что резкий рост стоимости газа начался после аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, которая произошла в начале августа. Однако аналитики отмечали, что тенденция роста цен на газомоторное топливо наблюдалась и ранее. Теперь цена на газ на фоне дефицита этого вида топлива может расти еще быстрее. Но и после восстановления рынка, опасаются эксперты, возвращения к прежним ценникам вряд ли стоит ожидать. 

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