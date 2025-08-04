Выдачи ипотеки в России в июле выросли на 11%





Выдачи ипотеки в России в июле, по предварительным оценкам, выросли на 11% в сравнении с июнем текущего года и составили 340 миллиардов рублей. При этом средняя сумма кредита составила около 5,5 млн рублей, сообщает ВТБ.

Всего по итогам семи месяцев текущего года объем выдач ипотеки в России превысил 1,8 триллиона рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Основная часть ипотечных выдач приходится на программы с господдержкой – 83% в июле и 79% с начала года, отметили в банке.

– Июльские показатели свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на ипотеку. Объём выдач превысил данные июня этого года и всего на 3% уступил результатам июля 2024 года. Мы ожидаем, что смягчение политики регулятора будет способствовать дальнейшему восстановлению спроса, при этом большая часть выдач будет сохраняться в рамках госпрограмм, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Фото: из архива ИА «Высота 102»