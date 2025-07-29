«Красный октябрь» открыл после ремонта два новых бытовых комплекса для заводчан

Экономика 29.07.2025 11:21 Реклама
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29.07.2025 11:21 Реклама
Новые комфортные помещения предназначены для работников кузнечного отделения цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) и сотрудников отделения отделки металла обжимного крупносортного цеха (ООМ ОКЦ). Обновленными помещениями общей площадью свыше 660 кв. м будут пользоваться более 50 заводчан.
В рамках ремонта специалисты заменили все окна и двери, полностью обновили сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, смонтировали новую систему отопления и приточно-вытяжной вентиляции, что обеспечит эффективную циркуляцию воздуха и комфортную температуру в любое время года.
Важными этапами работ в административно-бытовом комплексе ООМ ОКЦ стали полная замена кровли, а также усиление стен и перекрытий.
В числе отремонтированных помещений – мастерские, бытовые комнаты, кабинеты персонала. Для сотрудников ООМ ОКЦ открыт новый актовый зал на 60 мест, в котором будут проходить сменно-встречные собрания работников, а также цеховые и общезаводские мероприятия.
– Улучшение условий труда сотрудников – первостепенная задача, стоящая перед предприятием. В рамках действующей программы развития на заводе реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание безопасной и комфортной рабочей среды – помимо административно-бытовых зданий обновляются цеховые помещения, благоустраивается заводская территория, – прокомментировал генеральный директор Александр Жуков.
С начала этого года металлургический завод обновил три административно-бытовых комплекса. В феврале на «Красном октябре» состоялось открытие административно-бытового комплекса ЦРМО. В четырехэтажном здании площадью более 1600 кв.м был проведен капитальный ремонт. Современными душевыми и раздевалками пользуются порядка 300 заводчан – сотрудники первого и второго отделений по ремонту металлургического оборудования в сталеплавильных и прокатных цехах ЦРМО, отделения по изготовлению запасных частей ЦРМО и работники ООМ ОКЦ.
Фото: «Красный октябрь»
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