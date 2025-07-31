Николай Трутнев назначен новым управляющим директором ВТЗ





Управляющим директором Волжского трубного завода назначен Николай Трутнев. Нового руководителя менеджменту и сотрудникам ВТЗ представил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов.





Справка. Николай Трутнев, инженер-металлург по образованию (специальность – «Обработка металлов давлением»), начал трудовой путь в 1996 году вальцовщиком на Синарском трубном заводе (СинТЗ, входит в ТМК) и прошел путь до технического директора предприятия. С 2013 до 2023 года работал директором по производству и главным инженером ВТЗ. В 2023 году в должности управляющего директора возглавил реализацию проекта Русской нержавеющей компании по строительству комплекса по производству плоского нержавеющего проката в городе Волжском.





Сергей Четвериков, руководивший ВТЗ с 2013 года, назначен вице-президентом ТМК и будет курировать работу компании с партнерами в рамках создания Центра компетенций по нержавеющим сталям в Волгоградской области.



