Николай Трутнев назначен новым управляющим директором ВТЗ

Экономика 31.07.2025 12:00
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31.07.2025 12:00
Управляющим директором Волжского трубного завода назначен Николай Трутнев. Нового руководителя менеджменту и сотрудникам ВТЗ представил генеральный директор ТМК Сергей Чикалов.
Справка. Николай Трутнев, инженер-металлург по образованию (специальность – «Обработка металлов давлением»), начал трудовой путь в 1996 году вальцовщиком на Синарском трубном заводе (СинТЗ, входит в ТМК) и прошел путь до технического директора предприятия. С 2013 до 2023 года работал директором по производству и главным инженером ВТЗ. В 2023 году в должности управляющего директора возглавил реализацию проекта Русской нержавеющей компании по строительству комплекса по производству плоского нержавеющего проката в городе Волжском.
Сергей Четвериков, руководивший ВТЗ с 2013 года, назначен вице-президентом ТМК и будет курировать работу компании с партнерами в рамках создания Центра компетенций по нержавеющим сталям в Волгоградской области.
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