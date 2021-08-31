В Волгограде сотрудника Ростехнадзора поймали на взятке





Сотрудника Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору задержали в Волгограде за получение взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в крупном размере).

По данным следствия, летом прошлого года подозреваемый предложил директору коммерческой организации, специализирующейся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, свою услугу – оказать содействие при вводе в эксплуатацию нового элеватора, а также помочь установить указанному промышленному объекту IV класс опасности, вместо III, который по закону влечет лицензирование деятельности предприятия. В качестве вознаграждения сотрудник Ростехнадзора потребовал 500 тысяч рублей. Коммерсант пообещал подумать над предложением. Пауза затянулась почти на год. За это время фирма построила еще несколько подобных современных зернохранилищ, которые также предстояло вводить в эксплуатацию.

В августе текущего года состоялись очередные переговоры с подозреваемым, который озвучил сумму незаконного денежного вознаграждения сначала 640 тысяч рублей, а спустя неделю снизил ее до 200 тысяч рублей. Передача денег происходила 27 августа текущего года под контролем оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального Главка МВД - сотрудник Ростехнадзора был задержан с поличным.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу.



