В Волгограде сотрудника Ростехнадзора поймали на взятке

Борьба с коррупцией 31.08.2021 12:42
0
31.08.2021 12:42
Сотрудника Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору задержали в Волгограде за получение взятки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенные в крупном размере).
По данным следствия, летом прошлого года подозреваемый предложил директору коммерческой организации, специализирующейся на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, свою услугу – оказать содействие при вводе в эксплуатацию нового элеватора, а также помочь установить указанному промышленному объекту IV класс опасности, вместо III, который по закону влечет лицензирование деятельности предприятия. В качестве вознаграждения сотрудник Ростехнадзора потребовал 500 тысяч рублей. Коммерсант пообещал подумать над предложением. Пауза затянулась почти на год. За это время фирма построила еще несколько подобных современных зернохранилищ, которые также предстояло вводить в эксплуатацию.
В августе текущего года состоялись очередные переговоры с подозреваемым, который озвучил сумму незаконного денежного вознаграждения сначала 640 тысяч рублей, а спустя неделю снизил ее до 200 тысяч рублей. Передача денег происходила 27 августа текущего года под контролем оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействий коррупции регионального Главка МВД - сотрудник Ростехнадзора был задержан с поличным.
По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу.
Реклама
Экс-председателя облкомприроды выпустили из СИЗО Волгограда31.08.2021 12:36
Борьба с коррупцией 31.08.2021 12:36
Руководство бюро медико-социальной экспертизы идет под суд за взятки в Волгограде26.08.2021 10:37
Борьба с коррупцией 26.08.2021 10:37
Под Волгоградом задержали судебного пристава за взятку25.08.2021 13:33
Борьба с коррупцией 25.08.2021 13:33
Обокравшему волгоградских детей-инвалидов дагестанцу продлили арест18.08.2021 11:45
Борьба с коррупцией 18.08.2021 11:45
Приговор за хищение 34 миллионов у ЦКБ "Титан" огласили в Волгограде30.07.2021 17:17
Борьба с коррупцией 30.07.2021 17:17
Разрушителя волгоградского стадиона «Трактор» нашли в Москве27.07.2021 19:06
Борьба с коррупцией 27.07.2021 19:06
Волгоградское УФАС нашло нарушения в аукционе на ремонт депутатских туалетов23.07.2021 19:21
Борьба с коррупцией 23.07.2021 19:21
Начальник ж/д станции в Волгограде осужден за коррупцию20.07.2021 10:52
Борьба с коррупцией 20.07.2021 10:52
Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взятки08.07.2021 15:00
Борьба с коррупцией 08.07.2021 15:00
Носила взятки: посреднице в громком деле о покупке фиктивной инвалидности вынесли приговор в Волгограде06.07.2021 12:34
Борьба с коррупцией 06.07.2021 12:34
Летнее обновление: кабинеты и туалеты отремонтируют в Волгоградской облдуме05.07.2021 19:01
Борьба с коррупцией 05.07.2021 19:01
Беглому экс-депутату Госдумы от Волгоградской области Паршину вынесли приговор за мошенничество01.07.2021 11:34
Борьба с коррупцией 01.07.2021 11:34
Останется в СИЗО до приговора: дело бывшего главного пристава Волгоградской области дошло до суда30.06.2021 15:12
Борьба с коррупцией 30.06.2021 15:12
Погорел на щебенке: экс-депутата Волжской гордумы отправили в колонию за мошенничество30.06.2021 10:59
Борьба с коррупцией 30.06.2021 10:59
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской области28.06.2021 17:24
Борьба с коррупцией 28.06.2021 17:24
Реклама