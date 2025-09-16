Общество

В Волжском родственникам погибших бойцов СВО передали ордена и медали

16.09.2025 19:02
16.09.2025 19:02


16 сентября в Волжском прошла церемония вручения высших государственных наград. Родственникам бойцов, погибших на полях сражений специальной военной операции по защите Донбасса, были вручены 12 комплектов наград, в числе которых ордена «Мужества», медали «Жукова», «За Отвагу» и «За Храбрость».

Ордена мужества были удостоены младшие сержанты Денис Алексеев, Дмитрий Беляев, Андрей Лисов, рядовые Алексей Карпухин, Илья Миронов, Игорь Русанов, Максим Ухов, Геннадий Чеканов.

Медалями «Жукова»: сержант Николай Бубочкин и рядовой Алексей Иванов.

Медалью «За Отвагу» награжден посмертно рядовой Ярослав Иващенко, медалью «За Храбрость» 2-й степени – рядовой Виктор Глоденко.

Отметим, мероприятие проходило в ДК «Волгоградгипрострой». Награды были переданы родителям, братьям, сестрам, супругам и детям погибших героев. К наградам бойцы были представлены указом Владимира Путина.

Фото: администрация Волжского

«Маш, никто не будет ругаться»: супруг пропавшей волгоградки записал обращение к ней с просьбой вернутьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
 