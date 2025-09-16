Расследования

Волгоградский облсуд назначил дату заседания по делу Ивана Геля

Расследования 16.09.2025 19:18
16.09.2025 19:18


Рассмотрение апелляционных жалоб по делу главы Иловлинского района Ивана Геля назначено в Волгоградском облсуде на 8 октября. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда.

Напомним, в августе судья Иловлинского районного суда Андрей Кузнецов, удалившись в совещательную комнату на судебном процессе по делу Ивана Геля, огласил решение о возвращении дела главы района в надзорный орган в связи с тем, что в обвинительном заключении есть некоторые недоработки, которые делают невозможным рассмотрение дела.

По словам представителя потерпевших Юрия Букаева, это решение шокировало родных Александра Переярина, так как над обвинительным заключением ранее была проделана большая совместная работа как следствия, так и прокуратуры, а все замечания, которые выявил надзорный орган, были устранены. При этом потерпевших удивил тот факт, что к такому выводу судья Кузнецов пришел после нескольких месяцев рассмотрения дела в районном суде, а претензии к обвинительному заключению у него возникли буквально перед вынесением приговора.

К слову,  решение судьи Кузнецова обжаловала и прокуратура. А вот представитель защиты Ивана Геля Михаил Расстрыгин, который требовал оправдать главу района, жаловаться в облсуд не стал.  

Напомним, Ивана Геля обвиняли в превышении должностных полномочий, которые привели к гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд.



