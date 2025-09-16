Общество

Экс-директора цементного завода похоронят в Михайловке 17 сентября

Общество 16.09.2025 19:38
0
16.09.2025 19:38


Завтра, 17 сентября, в Михайловке Волгоградской области простятся с Василием Семеновичем Сивокозовым, бывшим гендиректором Себряковского комбината асбестоцементных изделий. Траурная церемония начнется в 11.00 ч. по адресу улица Республиканская 18/20, а в 13.00 ч. состоится отпевание усопшего в храме Святителя Михаила Киевского на центральном кладбище города.

Напомним, как сообщало V102.RU, Василий Сивокозов скончался на 95-м году жизни 14 сентября. 

Он прошел путь от механика цеха до гендиректора Себряковского комбината асбестоцементных изделий, а после 2008 года  стал президентом ОАО. Комбинат, которым он руководил, и сейчас является одним из крупнейших предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии. Труд Василия Семеновича отмечен многочисленными наградами. В частности, он был кавалером орденов Петра Великого всех степеней. Его заслуги неоднократно отмечались правительством РФ, Росстроем, Союзом строителей. Он также занимался научной деятельностью и был почетным профессором  Волгоградского Государственного Архитектурно-строительного университета.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.09.2025 20:31
Общество 16.09.2025 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 19:02
Общество 16.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 18:31
Общество 16.09.2025 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 17:19
Общество 16.09.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 16:59
Общество 16.09.2025 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.09.2025 15:34
Общество 16.09.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 15:24
Общество 16.09.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 14:26
Общество 16.09.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 14:20
Общество 16.09.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 13:56
Общество 16.09.2025 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 12:39
Общество 16.09.2025 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.09.2025 12:24
Общество 16.09.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 11:52
Общество 16.09.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 09:06
Общество 16.09.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 08:12
Общество 16.09.2025 08:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:51
Владимир Путин посетил учение «Запад-2025»Смотреть фотографии
20:31
Волгоградское МЧС предупредило об утренних заморозках 17 сентябряСмотреть фотографии
20:02
Волжский горсуд лишил экс-судей Траховых имущества на 2,5 миллиардаСмотреть фотографии
19:38
Экс-директора цементного завода похоронят в Михайловке 17 сентябряСмотреть фотографии
19:18
Волгоградский облсуд назначил дату заседания по делу Ивана ГеляСмотреть фотографии
19:02
В Волжском родственникам погибших бойцов СВО передали ордена и медалиСмотреть фотографии
18:31
Центробанк обещает раскрепостить водителей с ОСАГОСмотреть фотографии
17:58
«Мне написали, что он в заложниках»: потерявшая 3 млн волгоградка попросила Бастрыкина наказать жиголоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В аэропорту Волгограда установят фонтанчик с бесплатной водойСмотреть фотографии
16:59
Волгоградское предприятие поздравило со 100-летием ветерана завода Александру Семеновну МашковуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде у посёлка Весёлая балка горит 3 тыс. кв. метров камышаСмотреть фотографии
16:34
Строительный бум в сфере жилья зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Вслед за Волгоградом? Саратовцы начнут платить штрафы за «игнор» оперштабаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде по делу водителя BMW Пака идет допрос свидетелейСмотреть фотографии
15:34
Тысяча человек проползут под колючей проволокой и возьмут «Эверест» под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме предложили из-за стресса увеличить отпуск россиян с 28 до 35 днейСмотреть фотографии
14:30
21 нелегала из Индии нашли на швейном производстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
С волгоградских участников СВО списали кредитов на 362,5 млнСмотреть фотографии
14:23
Именитый футбольный тренер из Камышина Сергей Павлов отмечает 70-летиеСмотреть фотографии
14:20
Зарница 2.0: 960 участников прибыло в лагерь «Авангард» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:16
«Полыхнуло у детской площадки»: очевидцы засняли пожар у новостройки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Болельщики «Ротора» установили очередной рекорд посещаемости в сезонеСмотреть фотографии
13:31
Экологическое бедствие? Названы шокирующие причины гибели рыбы в Ангарском пруду ВолгоградаСмотреть фотографии
13:26
В Москве задержан объявленный в розыск коммерсант из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
На Гремячинском ГОКе прошли состязания профмастерства ко Дню шахтёраСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде таксисты без страховки могут лишиться лицензииСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом родным 10 погибших на СВО бойцов передали наградыСмотреть фотографии
12:09
Гособвинение запросило для волгоградских экс-депутатов 50 лет колонии на троихСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде начнут активнее штрафовать за незаконные вывескиСмотреть фотографии
11:32
«Маш, никто не будет ругаться»: супруг пропавшей волгоградки записал обращение к ней с просьбой вернутьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
 