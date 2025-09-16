Экс-директора цементного завода похоронят в Михайловке 17 сентября

Завтра, 17 сентября, в Михайловке Волгоградской области простятся с Василием Семеновичем Сивокозовым, бывшим гендиректором Себряковского комбината асбестоцементных изделий. Траурная церемония начнется в 11.00 ч. по адресу улица Республиканская 18/20, а в 13.00 ч. состоится отпевание усопшего в храме Святителя Михаила Киевского на центральном кладбище города.
Напомним, как сообщало V102.RU, Василий Сивокозов скончался на 95-м году жизни 14 сентября.
Он прошел путь от механика цеха до гендиректора Себряковского комбината асбестоцементных изделий, а после 2008 года стал президентом ОАО. Комбинат, которым он руководил, и сейчас является одним из крупнейших предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии. Труд Василия Семеновича отмечен многочисленными наградами. В частности, он был кавалером орденов Петра Великого всех степеней. Его заслуги неоднократно отмечались правительством РФ, Росстроем, Союзом строителей. Он также занимался научной деятельностью и был почетным профессором Волгоградского Государственного Архитектурно-строительного университета.