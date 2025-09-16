Общество

Центробанк обещает раскрепостить водителей с ОСАГО

Общество 16.09.2025 18:31
0
16.09.2025 18:31


Центральный банк РФ планирует освободить автолюбителей от части ограничений в рамках ОСАГО. Регулятор 16 сентября представил экспертному сообществу новую редакцию правил ремонта автомобилей.

По информации ТАСС, владельцам транспортных средств предлагается разрешить самостоятельно выбирать станцию технического обслуживания, где машину будут восстанавливать после ДТП. Но при этом они будут нести повышенную ответственность за качество произведённых работ.

- Если вы принимаете решение о ремонте самостоятельно и что-то пошло не так, вы за это будете отвечать. Больше сомнений, больше ответственности за то решение, которое сам принимает на свои руки, — сообщил в рамках обсуждения инициативы замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов.

Отметим, дополнительная свобода для владельцев автомобилей, по мнению ЦБ, поможет уменьшить количество жалоб и исков, связанных со спорными, по мнению автолюбителей, решениями страховщиков.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.09.2025 19:02
Общество 16.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 17:19
Общество 16.09.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 16:59
Общество 16.09.2025 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.09.2025 15:34
Общество 16.09.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 15:24
Общество 16.09.2025 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 14:26
Общество 16.09.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 14:20
Общество 16.09.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 13:56
Общество 16.09.2025 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 12:39
Общество 16.09.2025 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.09.2025 12:24
Общество 16.09.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 11:52
Общество 16.09.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 09:06
Общество 16.09.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 08:12
Общество 16.09.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 07:52
Общество 16.09.2025 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2025 07:22
Общество 16.09.2025 07:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
В Волжском родственникам погибших бойцов СВО передали ордена и медалиСмотреть фотографии
18:31
Центробанк обещает раскрепостить водителей с ОСАГОСмотреть фотографии
17:58
«Мне написали, что он в заложниках»: потерявшая 3 млн волгоградка попросила Бастрыкина наказать жигалоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
В аэропорту Волгограда установят фонтанчик с бесплатной водойСмотреть фотографии
16:59
Волгоградское предприятие поздравило со 100-летием ветерана завода Александру Семеновну МашковуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде у посёлка Весёлая балка горит 3 тыс. кв. метров камышаСмотреть фотографии
16:34
Строительный бум в сфере жилья зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Вслед за Волгоградом? Саратовцы начнут платить штрафы за «игнор» оперштабаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде по делу водителя BMW Пака идет допрос свидетелейСмотреть фотографии
15:34
Тысяча человек проползут под колючей проволокой и возьмут «Эверест» под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:24
В Госдуме предложили из-за стресса увеличить отпуск россиян с 28 до 35 днейСмотреть фотографии
14:30
21 нелегала из Индии нашли на швейном производстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
С волгоградских участников СВО списали кредитов на 362,5 млнСмотреть фотографии
14:23
Именитый футбольный тренер из Камышина Сергей Павлов отмечает 70-летиеСмотреть фотографии
14:20
Зарница 2.0: 960 участников прибыло в лагерь «Авангард» под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:16
«Полыхнуло у детской площадки»: очевидцы засняли пожар у новостройки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Болельщики «Ротора» установили очередной рекорд посещаемости в сезонеСмотреть фотографии
13:31
Экологическое бедствие? Названы шокирующие причины гибели рыбы в Ангарском пруду ВолгоградаСмотреть фотографии
13:26
В Москве задержан объявленный в розыск коммерсант из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
На Гремячинском ГОКе прошли состязания профмастерства ко Дню шахтёраСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде таксисты без страховки могут лишиться лицензииСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом родным 10 погибших на СВО бойцов передали наградыСмотреть фотографии
12:09
Гособвинение запросило для волгоградских экс-депутатов 50 лет колонии на троихСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде начнут активнее штрафовать за незаконные вывескиСмотреть фотографии
11:32
«Маш, никто не будет ругаться»: супруг пропавшей волгоградки записал обращение к ней с просьбой вернутьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Диоксид азота, сероводород и не только: экологи рассказали о химическом коктейле, которым дышали в августе волгоградцыСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде хулиганы шинами громили подъездную дверь: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Жительница Волжского обвиняется в убийстве подругиСмотреть фотографии
09:31
Предельные тарифы на ж/д билеты установят в РФСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом использовали «нелогичную» свинину для борща и колбасыСмотреть фотографии
 