Центробанк обещает раскрепостить водителей с ОСАГО





Центральный банк РФ планирует освободить автолюбителей от части ограничений в рамках ОСАГО. Регулятор 16 сентября представил экспертному сообществу новую редакцию правил ремонта автомобилей.

По информации ТАСС, владельцам транспортных средств предлагается разрешить самостоятельно выбирать станцию технического обслуживания, где машину будут восстанавливать после ДТП. Но при этом они будут нести повышенную ответственность за качество произведённых работ.

- Если вы принимаете решение о ремонте самостоятельно и что-то пошло не так, вы за это будете отвечать. Больше сомнений, больше ответственности за то решение, которое сам принимает на свои руки, — сообщил в рамках обсуждения инициативы замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов.

Отметим, дополнительная свобода для владельцев автомобилей, по мнению ЦБ, поможет уменьшить количество жалоб и исков, связанных со спорными, по мнению автолюбителей, решениями страховщиков.