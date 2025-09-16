Президент России Владимир Путин наградил волгоградского дзюдоиста Армана Адамяна почетной грамотой. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на распоряжение главы государства, подписанное накануне, 15 сентября.
Арман Адамян - спортсмен-инструктор по дзюдо ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член общественной организации «Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга».
Напомним, Адамян является чемпионом мира по дзюдо. Чемпионский титул он выиграл в 2023 году. В 2025 году спортсмен завоевал бронзу на аналогичных соревнованиях.
Арман долгое время занимался дзюдо в Волгограде, а в 2022 году переехал в Санкт-Петербург, где продолжил тренироваться.