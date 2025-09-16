Общество

Владимир Путин наградил волгоградского дзюдоиста Армана Адамяна

16.09.2025
Президент России Владимир Путин наградил волгоградского дзюдоиста Армана Адамяна почетной грамотой. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на распоряжение главы государства, подписанное накануне, 15 сентября.

Арман Адамян - спортсмен-инструктор по дзюдо ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член общественной организации  «Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга».

Напомним, Адамян является чемпионом мира по дзюдо. Чемпионский титул он выиграл в 2023 году. В 2025 году спортсмен завоевал бронзу на аналогичных соревнованиях.
Арман долгое время занимался дзюдо в Волгограде, а в 2022 году переехал в Санкт-Петербург, где продолжил тренироваться.


