Новая башня-аттракцион появится в ЦПКиО весной











В Центральном парке Волгограда появится третья башня-аттракцион. Новость сообщил директор ЦПкиО Андрей Еркин. Высота башни - 36 метров. Ее особенность в том, что она крутится.

Посадочный модуль поднимается вверх и вниз на протяжении четырех минут. Этот аттракцион в отличие от экстремальной башни свободного падения больше подходит для семей.



В ЦПкИО собраны уже все виды башен, которые можно встретить по отдельности в разных крупных парках развлечений. Новый аттракцион заработает уже весной 2026 года.



Видео Андрей Еркин t.me



