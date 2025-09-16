Федеральные новости

Владимир Путин посетил учение «Запад-2025»

16.09.2025 20:51
16.09.2025 20:51


Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где наблюдал за активной фазой совместного стратегического учения «Запад-2025».

Учение проводится  с 12 по 16  сентября на территории России и Белоруссии. Практические действия войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства отрабатываются на 41 сухопутном и морском полигоне, задействованы 100 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами России осмотрел вооружение, военную и специальную технику, участвующие в учениях «Запад-2025»

Президент России также  пообщался с представителями иностранных государств, приглашённых на учения «Запад-2025».

Фото kremlin.ru



