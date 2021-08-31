Экс-председателя облкомприроды выпустили из СИЗО Волгограда

Борьба с коррупцией 31.08.2021 12:36
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31.08.2021 12:36
Центральный районный суд Волгограда изменил меру пресечения бывшему председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталию Сазонову, который с весны текущего года находился в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, с ходатайством об изменении меры пресечения обратился следователь, попросив суд выпустить Сазонова из следственного изолятора, избрав в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд это ходатайство удовлетворил.
Ранее, отметим, в Telegram-каналах появлялась информация о том, что бывший председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов активно сотрудничает со следствием и дает показания.
Меру пресечения Виталию Сазонову изменили 17 августа текущего года, но об этом стало известно сегодня.
Следствие по прежнему не комментирует уголовное дело в отношении экс-председателя облкомприроды.
Напомним, 14 апреля бывший председатель облкомприроды, который перешел на работу заместителем директора ГБУ "Региональный центр экологического контроля" Виталий Сазонов был помещен под домашний арест. Ему инкриминируется ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В мае текущего года меру пресечения Виталию Сазонову изменили, заключив его под стражу.
Как ранее сообщалось, неприятности у Сазонова, который после увольнения устроился в подведомственное облкомприроды учреждение, начались после серии задержаний фигурантов уголовного дела о хищениях в ходе ликвидации 18 несанкционированных свалок в Среднеахтубинском районе. Чиновник ушел с поста руководителя облкомприроды в марте текущего года, сразу после того, как областной комитет природных ресурсов оказался втянут в крупный скандал, связанный с рекультивацией свалок по нацпроекту "Экология". Позднее были возбуждены уголовные дела и в связи с хищениями средств на расчистке водоемов в Волгоградской области.
Напомним, в настоящее время под арестом находятся заказчик работ - директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Еще один фигурант уголовного дела волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован по решению Центрального районного суда Волгограда. В июле текущего года его задержали и этапировали в Волгоград для проведения следственных действий.
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