Росгвардейцы вытащили двух детей из горящего дома в Волгограде

Происшествия 30.08.2021 15:25
0
30.08.2021 15:25
Двоих детей 8 и 12 лет вытащили из объятого пламенем частного дома в Волгограде сотрудники вневедомственной охраны. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Росгвардии по Волгоградской области, старшина полиции Никита Сипатов и младший сержант полиции Даниил Артамонов, находясь на маршруте патрулирования, заметили, что из частного дома на улице Кирова идет дым.
Росгвардейцы вызвали пожарный расчет МЧС, а затем бросились на помощь. Выяснилось, что в доме одни находятся 12-летний мальчик и его 8-летняя сестра. Бабушка, под наблюдением которой были дети, в момент возгорания была на заднем дворе. Детей спасли, а дом выгорел полностью. На момент прибытия пожарных домовладение на 50% уже было объято пламенем. Причины возгорания устанавливаются.
Реклама
«Мы не верим...»: в жутком ДТП с цементовозом погибли спортсмены из Волгограда30.08.2021 16:56
Происшествия 30.08.2021 16:56
Кидало, как кеглю: в Волгоградской области в ДТП погибли двое парней, девушка в больнице30.08.2021 10:37
Происшествия 30.08.2021 10:37
Мошенник уговорил предпенсионера из Волгограда взять огромный кредит30.08.2021 10:27
Происшествия 30.08.2021 10:27
Три человека погибли в ДТП с цементовозом на трассе под Волгоградом30.08.2021 09:09
Происшествия 30.08.2021 09:09
«Пил и устраивал драки»: в загоревшейся квартире погиб 47-летний волгоградец (ВИДЕО)29.08.2021 10:53
Происшествия 29.08.2021 10:53
Под Волгоградом женщина и ребенок обратились к врачам после ДТП29.08.2021 10:41
Происшествия 29.08.2021 10:41
В Волгограде торговый павильон сгорел из-за неисправной сплит-системы29.08.2021 09:38
Происшествия 29.08.2021 09:38
В Волгоградской области еще одно село отбили от пожара28.08.2021 12:04
Происшествия 28.08.2021 12:04
Словно под гипнозом: волгоградский пенсионер подарил аферистам 2 млн рублей28.08.2021 11:12
Происшествия 28.08.2021 11:12
В Волгограде выскочивший на встречку водитель устроил крупное ДТП28.08.2021 10:54
Происшествия 28.08.2021 10:54
На трассе под Волгоградом иномарка влетела в асфальтоукладчик28.08.2021 10:45
Происшествия 28.08.2021 10:45
Камазист из Дагестана уложил водителя и пассажира BMW в волгоградскую больницу28.08.2021 10:35
Происшествия 28.08.2021 10:35
В квартире волгоградцев из-под земли забил фонтан27.08.2021 13:34
Происшествия 27.08.2021 13:34
«Глянь, что творит!»: пьяную женщину-водителя волгоградцы сдали полиции (ВИДЕО)27.08.2021 13:31
Происшествия 27.08.2021 13:31
В Волгограде взорвали две бомбы27.08.2021 08:36
Происшествия 27.08.2021 08:36
Реклама