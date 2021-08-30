Происшествия

Росгвардейцы вытащили двух детей из горящего дома в Волгограде

Происшествия 30.08.2021 15:25
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30.08.2021 15:25


Двоих детей 8 и 12 лет вытащили из объятого пламенем частного дома в Волгограде сотрудники вневедомственной охраны. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Росгвардии по Волгоградской области, старшина полиции Никита Сипатов и младший сержант полиции Даниил Артамонов, находясь на маршруте патрулирования, заметили, что из частного дома на улице Кирова идет дым.
Росгвардейцы вызвали пожарный расчет МЧС, а затем бросились на помощь. Выяснилось, что в доме одни находятся 12-летний мальчик и его 8-летняя сестра. Бабушка, под наблюдением которой были дети, в момент возгорания была на заднем дворе. Детей спасли, а дом выгорел полностью. На момент прибытия пожарных домовладение на 50% уже было объято пламенем. Причины возгорания устанавливаются. 

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