Коронавирус держит Волгоградскую область в напряжении





356 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Волгоградской области. По данным федерального оперативного штаба, это всего на два случая меньше, чем днем ранее, когда был обновлен очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 в регионе. Скончались 15 человек.

Власти Волгоградской области оценивают санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе как контролируемую и напряженную.

За все время пандемии выявлено свыше 81 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 2260 человек.



