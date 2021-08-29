Коронавирус держит Волгоградскую область в напряжении

Здравоохранение 29.08.2021 12:32
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29.08.2021 12:32
356 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Волгоградской области. По данным федерального оперативного штаба, это всего на два случая меньше, чем днем ранее, когда был обновлен очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 в регионе. Скончались 15 человек.
Власти Волгоградской области оценивают санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе как контролируемую и напряженную.
За все время пандемии выявлено свыше 81 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 2260 человек.
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