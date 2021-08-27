В Волгограде выставили на продажу часть высотки бизнес-центра





Внушительный перечень имущества, расположенного на улице Рокоссовского, 62, где находится известный в городе бизнес-центр "Волгоград-Сити", выставлен на продажу за 810,4 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документацию торгов, в списке земельный участок площадью 9141 кв. м., здание трехуровневой открытой авто-парковки площадью 8260,6 кв.м., наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации бизнес-центра в границах Мамаев Курган - ул. Хиросимы - ул. Свирская, наружные сети и устройства электроснабжения, наружная газораспределительная сеть и многое другое. Часть имущества является предметом залога ПАО "МинБанк".

Собственником движимого и недвижимого имущества, выставленного на торги, является ООО "Инвестиционная компания Ситицентр". Компания была признана несостоятельной (банкротом) в сентябре 2019 года. В отношении должника открыто конкурсное производство. В связи с реализацией имущества оно продлено до 6 октября текущего года.



