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Экономика

Сбережения россиян с начала года выросли на 1,7 трлн рублей

Экономика 12.11.2026 14:05
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12.11.2026 14:05


За десять месяцев 2026 года объем розничных пассивов в российских банках увеличился на 1,7 трлн рублей (+3%) и приблизился к 67,6 трлн рублей, свидетельствуют оценки ВТБ на основе данных Frank RG. Основным драйвером роста аналитики по-прежнему называют рублёвые накопительные счета: их объём вырос на 20% (+1,8 трлн рублей) и достиг 11,1 трлн рублей.

В октябре рынок сбережений физлиц в России подрос на 0,2%, а объём средств на накопительных счетах – примерно на 300 млрд рублей (+2,8%). По сравнению с октябрем 2025 года рынок в целом прибавил 9%, что эквивалентно порядка 5,4 трлн рублей. Объем накопительных счетов за год вырос на четверть.

– Темпы роста рынка сбережений физлиц в этом году ожидаемо замедлились, однако он сохраняет устойчивую положительную динамику. Особенно показателен тренд по накопительным счетам: их объем год к году вырос на четверть, – отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

Участники рынка реагируют на изменение спроса корректировкой условий по сберегательным продуктам. По информации рыночных экспертов, многие банки делают в преддверии новогодних праздников специальные предложения, которые позволяют аккумулировать на счетах премии и дополнительные выплаты зарплат населения, при этом эти предложения обычно носят краткосрочный характер.

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