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Экономика

Семейная ипотека: спрос смещается из столичных агломераций в регионы

Экономика 10.11.2026 12:10
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10.11.2026 12:10


После обновления условий льготной программы с 1 октября 2026 года структура выдач  семейной ипотеки в России заметно изменилась. По информации банка ВТБ, доля сделок в Москве, Санкт-Петербурге и их областях сократилась до трети от общего объема против почти половины в начале осени, а в ряде регионов спрос вырос.

По статистике банка, доля Москвы в выдачах семейной ипотеки сократилась с 24% в январе-сентябре до 15% в октябре, Московской области – с 9% до 5%. В Санкт-Петербурге показатель снизился с 10% до 6%, в Ленинградской области остался примерно на прежнем уровне (3%).

Одновременно выросли доли Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов – в 1,6 раза и почти в 1,4 раза соответственно. Заметный рост также показал Приволжский федеральный округ – на четверть.

Изменилась и структура сделок по типу жилья. В ВТБ доля первичного жилья в сделках составила 73% против 80% по итогам девяти месяцев, а доля вторичного рынка выросла с 19,6% до 27% – в основном за счёт готовых объектов от застройщиков.

Изменения программы, вступившие в силу с 1 октября 2026 года, сделали семейную ипотеку адресной: ставка и лимит теперь зависят от числа детей и региона.

– Как мы и прогнозировали, семейная ипотека становится более социально направленной. В октябре выдачи по ней сократились – это естественная калибровка после всплеска спроса в сентябре. При этом география продаж выравнивается: доля столичных регионов снизилась с почти половины до каждой третьей сделки, и, по нашей оценке, такая пропорция может закрепиться. По нашим наблюдениям, средняя ставка в новых выдачах изменилась незначительно, при этом растёт доля клиентов со взносом 50% и более от стоимости жилья. Однако с момента модернизации программы прошёл только месяц, поэтому окончательные выводы делать рано, – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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