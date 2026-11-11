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Экономика

Ноутбуки и мебель: жители Юга России рассказали, что купят в Черную пятницу

Экономика 11.11.2026 11:30
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11.11.2026 11:30


По результатам опроса ВТБ, половина жителей ЮФО планирует совершить крупную покупку на сумму от 30 тыс. рублей до конца текущего года, а четверть (25%) намерены сделать это уже на ноябрьских распродажах*.

Распродажи стали заметным фактором покупательских решений. 31% южан ждут Черной пятницы, чтобы совершить покупку, а 39% уже следят за ценами и хотят заранее понять, будет ли скидка действительно выгодной. При этом 13% не ориентируются на акции и принимают решение независимо от распродаж.

Чаще всего из крупных покупок жители ЮФО выбирают ноутбуки – 33% опрошенных, крупную (31%) и мелкую (19%) бытовую технику. Также в списке популярных покупок – телевизоры и мебель (23% и 22%), одежда и обувь премиум-сегмента (23%), билеты на отдых и стройматериалы (8% и 14%), а также автомобили (5%).

Отмечается, что жители Юга России чаще других ждут Черной пятницы – 31%. Большинство покупателей готовы потратить на крупные покупки до конца года до 50 тыс. рублей – 44%, еще 34% – до 100 тыс. рублей.

Для крупных покупок южане в основном планируют использовать сбережения на карте или счете – 44%. Текущий доход назвали 37% опрошенных, рассрочку и сервисы оплаты частями – 26%, а кредитную карту – 17%. Также жители ЮФО отмечали, что рассмотрят возможность приобретения авто в кредит (11%).

– Ноябрьские распродажи по-прежнему остаются важным драйвером для крупных покупок: почти четверть россиян планирует воспользоваться предложениями в рамках Черной пятницы. При этом потребители становятся более рациональными: решение о покупке все чаще принимается с учетом бюджета и актуальной потребности, – отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

* Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответа.

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