



Объем средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысит 11 трлн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», такие прогнозы сделали в ноябре сделали аналитики ВТБ. Именно накопления россиян станут ключевым драйвером рынка сбережений, считают в банке.

За 9 месяцев 2026 года средства на накопительных счетах обеспечили более 90% всего прироста средств россиян в банках. Только в ВТБ по итогам октября их портфель превысил 2 трлн рублей: прирост за месяц составил более 100 млрд рублей.

– В конце года ожидаем дальнейшего прироста за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов: клиенты всё чаще разделяют сбережения на долгосрочную и ликвидную части. По нашей оценке, в ноябре-декабре рынок увеличится более чем на 600 млрд рублей, что вдвое больше динамики в конце прошлого года, – отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По прогнозам аналитиков банка, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей.