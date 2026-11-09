Теплый октябрь привел к аномальному спросу на товары от солнца





Продажи средств с SPF на Wildberries в Центральном федеральном округе в октябре 2026 года увеличилось на 62% в рублях по сравнению с октябрем прошлого года, они же лидируют и по общей сумме продаж. К таким выводам по итогам совместного исследования пришли аналитики Wildberries и ВТБ. По мнению экспертов, это аномальный спрос на несезонные для осени товары.

Уточняется, что спрос на солнцезащитные очки в октябре в ЦФО вырос на четверть. При этом существенного роста продаж бейсболок, панам и солнцезащитных шляп на маркетплейсе не зафиксировано.

Актуальной оказалась и защита жилья от солнечных лучей – продажи жалюзи выросли на 21%, тентов – на четверть, а интерьерных штор – на 14%.

Динамика роста продаж товаров от солнца оказалась выше общего роста продаж на маркетплейсе. По данным ВТБ, в октябре общее количество транзакций клиентов увеличилось на 7%. Пик активности выпал на 9, 15 и 23 октября, когда число заказов в день было на 10% выше обычного октябрьского уровня. За эти 3 дня клиенты банка совершили более 1,7 млн покупок, а среднедневные траты оказались почти на 14% выше среднемесячных.