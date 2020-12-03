Общество

Москвичи купили часть высотки бизнес-центра "Волгоград-Сити"

Общество 03.12.2020 11:09
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03.12.2020 11:09


Компания ООО "ТехноСпектр" из Москвы (ИНН 7716858466) приобрела на торгах часть нежилых помещений с имуществом в бизнес-центре "Волгоград-Сити" на улице Рокоссовского, 62. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение о заключении договора купли-продажи с покупателем, нежилые помещения площадью 12908 кв.м., земельный участок площадью 9141 кв.м. в общедолевой собственности (доля в праве: 2477,21), ресепшен в холл с рекламой "СИТИ ОТЕЛЬ", оборудование в конференц-зале на третьем этаже, вентиляционное и климатическое оборудование, бытовые приборы и оргтехника, хозяйственно-бытовой инвентарь, мебель, а также имущество в гостинице "СИТИ ОТЕЛЬ" на 25 этаже в количестве 3 309 штук продано за 352 миллиона 300 тысяч рублей.
Часть имущества находилось в залоге у ПАО "Московский индустриальный банк".
Отметим, что ранее этот лот выставлялся на торги по первоначальной цене более полмиллиарда рублей, но желающих отдать такую сумму не нашлось.
Как сообщало ИА "Высота 102", имущество принадлежит ООО "Индустрия Фитнеса", которое летом 2019 года решением арбитражного суда было объявлено несостоятельным (банкротом) с применением положений упрощённой процедуры банкротства ликвидируемого должника. С заявлением о признании ООО "Индустрии Фитнеса" банкротом обратилось ООО "Соло", которое выставило претензии в сумме 330 тысяч рублей за оказание юридических услуг. В апреле арбитражный суд Москвы издал приказ о взыскании с должника этой суммы. Задолженность не была погашена. В начале июня 2019 года  единственным участником ООО "Индустрия Фитнеса" было принято решение о добровольной ликвидации общества. ПАО "МИнБанк" в ликвидационную комиссию должника заявил требования о досрочном возвращении кредитов по двум кредитным договорам на 20,2 миллиона рублей и 483 миллионов рублей, а также процентов по кредитному договору, которые превысили миллиард рублей. Таким образом, общая сумма долга ликвидируемого общества оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
Согласно отрытым источникам, ООО "ТехноСпектр" по итогам 2019 года показало убыток в размере более 10 миллионов рублей. В 2018 году это ООО судилось с АО "Территория промышленного развития "ВГТЗ" за установление права ограниченного пользования (сервитута) для пользования принадлежащим ООО "ТехноСпектр" нежилым зданием заводоуправления площадью 9889,7 кв.м., расположенном на пл. Дзержинского,1 в Волгограде. Судебный спор завершился заключением мирового соглашения.  

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