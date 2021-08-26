Экология

Разрушивший мост грузовик портит речку в Волгоградской области

Экология 26.08.2021 17:06
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26.08.2021 17:06


Жители Еланского района Волгоградской области переживают за судьбу речки Елань, в которую в прошлый понедельник рухнул многотонный грузовик с щебнем, проломив мост. «Грузовик до сих пор лежит под мостом, ГСМ из бака вытекает прямо в речку! Мало того, что мы теперь остались без моста, так еще и Елань испортят нефтепродуктами!», - возмутились жители в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102». 
Между тем, глава Еланского района Дмитрий Литвинов пояснил информагентству, что, действительно, грузовик до сих пор не подняли. «Собственник обещал поднять машину сегодня, - рассказал он. – Что касается загрязнения речки, такое может быть. Правда, сотрудники администрации городского поселения выезжали на место происшествия, визуально не было зафиксировано разлива. Грузовик, к счастью, не полностью лежит в воде, часть – на суше. Будем надеяться, что до экологической катастрофы дело не дойдет». 
Сейчас полуразрушенный мост обследуют сотрудники специализированного предприятия из Рудни. Объект будет отремонтирован за счет городского поселения, как надеются власти, в этом году. Затем будет направлен иск собственнику транспортного средства с требованием возмещения материального вреда. 
Сейчас жители района вынуждены объезжать рухнувший мост по другим дорогам. На это приходится тратить больше времени и бензина. 
Напомним, ЧП случилось 23 августа, когда по мосту проезжал груженный щебнем автомобиль Renault из Краснодарского края. По предварительной информации, 44-летний водитель грузовика проигнорировал установленный на въезде на мост знак об ограничении по весу в 10 тонн. После проезда первого пролета произошло частичное обрушение моста, автомобиль рухнул вниз и перевернулся на бок.
По имеющимся данным, вес автомобиля с грузом составляет не менее 50 тонн. Пострадавший водитель был доставлен в Еланскую ЦРБ, однако от госпитализации он отказался. По факту случившегося проводится проверка.
Глава Еланского района Дмитрий Литвинов тогда пояснял, что решение о запрете проезда грузового транспорта по мосту было принято еще в 2020 году. При этом местные жители утверждали, что водители большегрузов частенько нарушали этот запрет и проезжали по мосту по ночам. 
Фото: сообщество Подслушано.Елань, ВКонтакте.

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