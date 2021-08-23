Мост под многотонным грузовиком обрушился в Волгоградской области





Частичное обрушение аварийного моста через реку Елань произошло сегодня в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, это произошло около 15:00, когда по мосту проезжал груженный щебнем грузовой автомобиль Renault из Краснодарского края.

По предварительной информации, 44-летний водитель грузовика проигнорировал установленный на въезде на мост знак об ограничении по весу в 10 тонн. После проезда первого пролета, произошло частичное обрушение моста, автомобиль совершил падение вниз и перевернулся на бок.





По имеющимся данным, вес автомобиля с грузом составляет не менее 50 тонн. По данным областного комитета здравоохранения пострадавший водитель доставлен в Еланскую ЦРБ. По факту случившегося проводится проверка.

Глава Еланского района Дмитрий Литвинов заявил, что решение о запрете проезда грузового транспорта по мосту было принято еще в 2020 году, о чем сообщалось на официальном сайте районной администрации. В настоящее время мост полностью закрыт для движения. На время восстановительных работ легковой транспорт пустят в объезд по мосту между улицами Волгоградской и Камышинской, остальной транспорт – по трассе через села Журавка, Вязовка, Большой Морец. Городское поселение намерено подать иск в суд за нарушение установленных весовых ограничений для данного моста.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.