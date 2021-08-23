Дальнобойщик отказался от госпитализации после падения фуры с моста в Волгоградской области

Общество 23.08.2021 19:15
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23.08.2021 19:15
Водитель перегруженного щебнем грузовика, из-за которого частично обрушился аварийный мост в Еланском районе, отказался от госпитализации. Врачи Еланской ЦРБ обследовали 44-летнего мужчину и зафиксировали легкие повреждения, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Аварийный мост в городском поселении Елань частично обрушился сегодня около 15.00 из-за въезда груженого щебнем 50-тонного грузового автомобиля Renault. Фура ехала из Краснодарского края. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Запрет на въезд транспорта тяжелее 10 тонн был установлен районной администрацией еще в 2020 году. Сейчас мост полностью закрыт для движения. На время ремонта легковые машины пустили в объезд по мосту между улицами Волгоградской и Камышинской, остальной транспорт – по трассе через села Журавка, Вязовка, Большой Морец. Городское поселение намерено подать иск в суд за нарушение установленных весовых ограничений для данного моста.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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