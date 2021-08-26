В Волгограде включили скоростной печатный станок для бюллетеней

Выборы 26.08.2021 13:55
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26.08.2021 13:55
Порядка 9 тысяч избирательных бюллетеней в час печатают в одной из типографий Волгограда, всего будут напечатаны 3 664 700 экземпляров для сентябрьских выборов Госдуму. Ранее здесь изготовили 12700 бюллетеней для зарубежных избирательных участков: в Варну (Болгария) отправили 4900 экземпляров, в Нарву (Эстония) – 7800, сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области.
Бюллетени для голосования за партии печатаются с фоновой защитной сеткой светло-синего цвета с лицевой стороны. Списки кандидатов-одномандатников защищает от подделки сетка зеленого цвета. По закону фамилии желающих занять думские кресла расположены в алфавитном порядке. Избиратель может из бюллетеня узнать год рождения кандидата, место жительства, место работы и должность, кем он выдвинут, состоит ли в политической партии и какой статус имеет в ней. Если же желающий попасть в Госдуму восьмого созыва уже является депутатом на непостоянной основе, то рядом с местом работы указываются сведения и об этом.
Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут 17-19 сентября. От Волгоградской области баллотируются 34 кандидата по четырем одномандатным округам.
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