Под Волгоградом задержали судебного пристава за взятку

Борьба с коррупцией 25.08.2021 13:33
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25.08.2021 13:33
Городищенским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя районного подразделения УФССП России по Волгоградской области. Он подозревается в получении взятки за незаконное бездействие.
По данным следствия, в производстве подозреваемого находились исполнительные документы в отношении местного жителя, в рамках которых реализации подлежало арестованное имущество мужчины. Воспользовавшись ситуацией и желая заработать на своей должности, пристав-исполнитель предложил должнику «платную услугу» - свое бездействие по указанным исполнительным производствам, которое он оценил в 30 тысяч рублей. Требуемая сумма была переведена на банковский счет приятеля подозреваемого.
Коррупционная деятельность лейтенанта внутренней службы была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществляется, в том числе, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Городищенскому району.
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