Под Волгоградом задержали судебного пристава за взятку





Городищенским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя районного подразделения УФССП России по Волгоградской области. Он подозревается в получении взятки за незаконное бездействие.

По данным следствия, в производстве подозреваемого находились исполнительные документы в отношении местного жителя, в рамках которых реализации подлежало арестованное имущество мужчины. Воспользовавшись ситуацией и желая заработать на своей должности, пристав-исполнитель предложил должнику «платную услугу» - свое бездействие по указанным исполнительным производствам, которое он оценил в 30 тысяч рублей. Требуемая сумма была переведена на банковский счет приятеля подозреваемого.

Коррупционная деятельность лейтенанта внутренней службы была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществляется, в том числе, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Городищенскому району.



